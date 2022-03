Kaufland wraz z partnerami – LUX MED oraz Geneva Trust organizuje bezpłatne badania mammograficzne

Będzin, Chorzów, Lubliniec, Czechowice-Dziedzice, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Jastrzębie-Zdrój, Lubliniec, Myszków, Piekary Śląskie, Pszczyna, Radzionków, Rydułtowy, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Tarnowskie Góry, Wodzisław Śląski, Zabrze oraz Zawiercie – to miasta, w których już w marcu panie będą mogły wykonać bezpłatną mammografię. Darmowe badanie przysługuje kobietom, które posiadają ubezpieczenie zdrowotne i nie chorowały do tej pory na raka piersi. Aby skorzystać z bezpłatnej mammografii, wystarczy zarejestrować się telefonicznie lub przez stronę internetową. Podczas rejestracji nastąpi weryfikacja pacjenta w systemie prowadzonym przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Swój udział w badaniu mogą zgłosić wszystkie kobiety spełniające kryteria programu, w tym pracownice sieci Kaufland.

Bezpłatną mammografię można wykonać co dwa lata. Wyjątek stanowią kobiety będące w grupie ryzyka – obciążone mutacją w obrębie genów BRCA1 lub BRCA2, które mogą wykonać badanie co dwanaście miesięcy. Coroczna darmowa mammografia możliwa jest też w przypadku stwierdzenia nowotworów piersi w rodzinie, na przykład u mamy, siostry lub córki. Aby zapisać się na badanie, należy zadzwonić pod numer 58 767 34 44 (Geneva Trust) lub 58 666 24 44 (LUX MED), w zależności od lokalizacji i daty badania. Szczegółowy „rozkład jazdy” mammobusów dostępny jest na stronie: Zaangażowanie społeczne | Kaufland.

Profilaktyka mimo epidemii

Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju, mammografia jest wykonywana przy zachowaniu reżimu sanitarnego, z uwzględnieniem wszystkich zasad i środków bezpieczeństwa. Technicy przeprowadzający badanie są wyposażeni w niezbędne środki ochrony osobistej, a aparatura diagnostyczna jest poddawana systematycznej dezynfekcji. Również pacjentki korzystające z mammografii są zobowiązane do dezynfekcji rąk, zmierzenia temperatury oraz pozostania w maseczkach ochronnych. Ze względu na wprowadzone środki ostrożności, w mammobusie mogą przebywać nie więcej niż trzy kobiety, a badanie jest umawiane na konkretną godzinę – tak, aby móc zapewnić zachowanie bezpiecznego dystansu.

W 2021 r. mammobusy zaparkowały na parkingach sklepów Kaufland ponad 1000 razy. Z bezpłatnego badania mammograficznego skorzystało aż 70 000 kobiet. W tym roku sieć ponownie zachęca do odwiedzania mammobusów, które pojawią się przy wybranych marketach Kaufland. W marcu mobilne punkty badań zaparkują w blisko 140 lokalizacjach.

Sieć KAUFLAND

Kaufland to odnosząca sukcesy międzynarodowa sieć sklepów oferująca artykuły spożywcze oraz produkty codziennego użytku. W całej Europie Kaufland posiada ponad 1350 sklepów i zatrudnia ok. 139 000 pracowników. W Polsce sieć posiada aktualnie 235 marketów i zatrudnia ok. 14 000 pracowników.