Kiedy na rynku w Chorzowie staną palmy? Mieszkańcy czekają na powrót Hildy, Trudy i Bercika. Odpocząć można przy tężni i fontannie

Chorzów. Od 1 kwietnia w mieście nie będzie porodówki. Położne pytają "Co dalej?" i już szukają pracy. Kontrakty mają tylko do końca marca

Chorzów: to koniec z prywatną porodówką. Prywatną porodówkę obecnie prowadzi spółka Urovita. Narodowy Fundusz Zdrowia przedłużył Urovicie kontrakt do czerwca, ale prywatna spółka zdecydowała się zakończyć działalność od 1 kwietnia. To oznacza, że położne i pielęgniarki są zatrudnione jeszcze tylko przez miesiąc. Pytają "Co dalej?". Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie przejmie porodówkę, a właściwie zbuduje ją od nowa w swoich strukturach. Musi m.in. dostosować i wyposażyć sale, ponieważ porodówka nie może być zlokalizowana w dawnym budynku ze względu na jego zły stan techniczny. To oznacza, że od kwietnie do lipca w Chorzowie nie będzie porodówki. We wtorek 3 marca odbyło się spotkanie położnych z władzami Chorzowa, dyrekcją szpitala oraz Urovity.