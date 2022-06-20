Книга катів українського народу. Księga katów narodu ukraińskiego

Проєкт “Книга катів українського народу” збирає докази злочинів та інформацію про тих, хто їх скоїв. Сайт містить детальну та верифіковану інформацію. Тут буде кожен причетний до злочинів проти українського народу.

Згідно з даними Генерального прокурора України наразі розслідують понад 1700 справ про воєнні злочини росії. Зафіксовані численні випадки руйнувань житлової інфраструктури, вбивств мирних жителів та мародерства з боку російських військових на тимчасово захопленій українській території.

Упорядники книги запрошують громадян, які постраждали від російських окупантів, надавати свідчення вчинення загарбниками воєнних злочинів проти мирних мешканців України.ʼ У базі сайту наразі є дані про 607 російських військових злочинців. Там можна побачити фотографії вчинених злочинів, а також повідомити про злочини, свідками якого ви стали. "Україна зробить все, щоб знайти та покарати всіх", - відзначив Єрмак.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що "Книга катів" міститиме "конкретні факти про конкретних людей, які винні у конкретних жорстоких злочинах проти українців".