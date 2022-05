Kobieta potrącona przez pociąg w Skoczowie. Utrudnienia w ruchu.

Do zdarzenia doszło o godz.15.25 w Skoczowie przy ul. Góreckiej. Świadkowie sytuacji mocno przerazili się, gdy pociąg nadjechał, a kobieta nagle znalazła się na torach. Na miejsce zdarzenia od razu wezwano służby. Oprócz dwóch zastępów OSP Skoczów działała tam również policja.

- 31-letnia kobieta nieustalonych przyczyn zaskoczyła z przystanku kolejowego tuż przed nadjeżdżający pociąg. Na całe szczęście maszynista kończył wyhamowywać skład. Pomimo tego doszło do potrącenia poszkodowanej, która w związku z odniesionymi obrażeniami została przewieziona do szpitala. Na chwilę obecną na ul. Góreckiej w Skoczowie częściowo wyłączony z ruchu jest pas jezdni w kierunku centrum, ruchem kierują policjanci - odbywa się on wahadłowo - mówi st. asp. Krzysztof Pawlik z KPP w Cieszynie.