Koleje Śląskie chwalą się obniżkami cen. Jest nowa oferta dla pasażerów. Będą superbilety. Sprawdźcie OPRAC.: Jacek Bombor

Koleje Śląskie chwalą się obniżkami cen. Jest nowa oferta dla pasażerów.

Taryfa pozaszczytowa ze zniżką do 20 proc., możliwość zabrania w weekendy oraz święta drugiej osoby za dopłatą złotówki, rozszerzone bilety rodzinne, nawet 25 proc. ulgi dla grup czy dobowe i miesięczne bilety uprawniające do korzystania z pociągów Kolei Śląskich oraz komunikacji ZTM to tylko niektóre z nowych atrakcyjnych ofert proponowanych przez kolejową spółkę.