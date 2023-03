Koleje Śląskie. Nowy tabor i wideo-kasjer … w Krakowie. Zobacz, jak działa

Nowoczesne pociągi dla Śląska

Koleje Śląskie zakupią za to w ramach innego ogłoszenia 3 kolejne pojazdy (z opcją na 2 kolejne). Daje to w sumie minimum 25 nowych pociągów i 11 opcjonalnych.

Województwo Śląskie planuje zakup 22 nowoczesnych pociągów. W ogłoszeniu dotyczącym oferty napisano także o opcji zakupu dodatkowych maksymalnie 8 wagonów tego samego typu. Oferty można składać do 4 maja 2023 roku. Na śląskich torach pierwszy pociąg zobaczymy nie później niż 30 czerwca 2026 roku. Kolejne pociągi mają być dostarczane parami co miesiąc. W ofercie duży nacisk został położony na efektywność elektryczną. Właścicielem wspomnianego taboru będzie województwo.

Lepiej kupić niż remontować

Wideo-kasjer Kolei Śląskich… w Krakowie

To nie futurystyczny sen. W Krakowie na dworcu PKP stoi obecnie wideomat. Umożliwia on zdalne porozumienie się z kasjerem i sprzedaż biletów. Wideorozmowa jest możliwa w godzinach od 6.00 do 22.00. Koleje Śląskie dołączyły ze swoją ofertą sprzedażową do urządzenia POLREGIO i sprawdzają, jakie korzyści przynosi to rozwiązanie. Spółka poinformowała, że pierwsze dni wykorzystywania urządzenia przez jej klientów wyglądają obiecująco.