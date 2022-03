Kolejne punkty udzielania pomocy obywatelom Ukrainy w Katowicach. Gdzie się znajdują? Wsparcie zaraz po wyjściu z autobusu

Wsparcie zaraz po wyjściu z autobusu

Władze miasta chcą przekazać wsparcie obywatelom Ukrainy, którzy dopiero co przyjechali do Katowic i być może nie wiedzą, gdzie mogą zwrócić się o pomoc. Wsparcie oferowane jest zarówno tym, którzy chcą zostać w mieście, jak i tym, dla których Katowice są wyłącznie przystankiem na trakcie podróży do miejsca docelowego pobytu.