Kolorz na zjeździe "Solidarności": "Mam nadzieję, że pan premier nie sprzeda górników za garść brukselskich srebrników"

- Wielu z nich mówi o tym, że trzeba rozmawiać, mówi o tolerancji, ale jak to się ma do faktu, że nikt poza politykami PiS-u nie przyjął naszego zaproszenia? To faryzeusze! - grzmiał.

- Doceniamy to, co robi pan dla naszego regionu, dla przemysłu ciężkiego, górnictwa, hutnictwa, ale też dla przemysłu samochodowego, przeciwstawiając się negatywnym dla Polski porozumieniom klimatycznym. Problem w tym, że kiedy premier walczy o nasze sprawy, to jego ministrowie na Śląsku zachowują się w myśl powiedzenia, że kiedy kota nie ma, to myszy harcują - zauważył Kolorz.

Chodzi tutaj oczywiście o rozmowy na temat przyszłości górnictwa, które rozpoczęły się od planu zamknięcia kilku kopalń Polskiej Grupy Górniczej, na co "Solidarność" nie wyraziła zgody. Sytuacja zaogniła się do tego stopnia, że związkowcy zupełnie odmówili rozmów z wicepremierem Jackiem Sasinem, uważając, że ten nie traktuje ich poważnie. W tym czasie Morawiecki był na negocjacjach z Unią Europejską. Kolorz wyraził nadzieję, iż premier Morawiecki nie sprzeda górników za garść "brukselskich srebrników".