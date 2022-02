Kompletnie pijany 46-latek wsiadł za kierownicę. Mężczyzna miał niespełna trzy promile i zatrzymane prawo jazdy. Zabrano mu je za alkohol...

Do prawdziwej tragedii mogło dojść za sprawą nieodpowiedzialnego 46-latka z Rydułtów. Mężczyzna wsiadł za kierownicę będąc kompletnie pijanym. Do zdarzenia doszło we wtorek, 22 lutego - późnym wieczorem - około godziny 23:00. Próbującego wyjechać ze stacji paliw mężczyznę zatrzymał będący po służbie mundurowy rydułtowskiego komisariatu.