Kontrola drogowa. Stracił prawo jazdy, ale jeździł dalej

We wtorek (12 kwietnia) wodzisławscy inspektorzy śląskiej Inspekcji Transportu Drogowego prowadzili w centrum Wodzisławia Śląskiego rutynową kontrolę taksówek. Na jednym z postojów, przy galerii handlowej, sprawdzili pojazd, za którego kierownicą siedział starszy mężczyzna. Inspektorzy ITD nie mieli zastrzeżeń ani do pojazdu, ani do okazanych im dokumentów związanych z wykonywaniem taksówką przewozów. Problem pojawił się dopiero wtedy, gdy sprawdzone zostały uprawnienia do prowadzenia pojazdów.

Okazało się, że mężczyzna nie ma ważnego prawa jazdy. W Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców widniała informacja wskazująca na to, że jesienią ubiegłego roku, w wyniku przekroczenia dopuszczalnej liczby punktów karnych, cofnięto mu uprawnienia do kierowania. Inspektorzy ITD, w związku z kierowaniem pojazdem bez uprawnień, skierowali do sądu wniosek o ukaranie taksówkarza.