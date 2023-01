Kontrole UOKiK w Biedronce, Dino, Kauflandzie, Lidlu, Netto i Żabce. Inspektorzy sprawdzą dyrektywę Omnibus. Mają właściwe ceny? OPRAC.: Bartłomiej Romanek

Sieć Biedronka informowała, że od 1 stycznia 2023 roku wprowadziła do swoich sklepów rozwiązania realizujące zapisy unijnej dyrektywy Omnibus, której celem jest dostarczenie klientom precyzyjnej informacji na temat cen produktów objętych promocjami.Sklep sprawdzą teraz kontrolerzy UOKiK. Materiały prasowe sieci Biedronka Zobacz galerię (7 zdjęć)

Rzekome obniżki cen, fałszywe opinie konsumentów w sieci, źle oznaczone płatne reklamy w wynikach wyszukiwania? Te problemy ma rozwiązać dyrektywa Omnibus. Prezes UOKiK sprawdzi, jak rynek dostosował się do nowych przepisów. Na pierwszy ogień idzie informowanie o obniżkach cen - ruszają kontrole Inspekcji Handlowej w 6 sieciach handlowych, a do ok. 40 przedsiębiorców zostały wysłane wystąpienia w sprawie możliwych nieprawidłowości.