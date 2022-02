Kontrolują nawet autokary z grupami kościelnymi. Akcja policji i inspekcji transportu drogowego na Wiślance

Przed godziną 10 na sporym parkingu zatrzymał się pierwszy z autobusów przewożących dzieci. Kierowca, choć kontrolę przeszedł śpiewająco, nie chciał rozmawiać z mediami. Wiózł sporą grupkę dzieciaków, które w czasie kiedy on pokazywał dokumenty dotyczące autokaru spotkały się ze Sznupkiem, czyli maskotką śląskiej policji. Była chwila czasu na pogadankę o bezpieczeństwie, rozdanie odblasków.

- Wykonujemy szczegółowe kontrole stanu trzeźwości kierującego, stanu technicznego pojazdu, sprawdzamy tachograf, czyli czas pracy kierowcy i jeśli taki pojazd po kontroli nie budzi żadnych zastrzeżeń jest dalej dopuszczany do ruchu – mówi aspirant Szymon Czysz z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. - Ten pierwszy autokar był bez zarzutu, co nas niezwykle cieszy. Wszystkie światła, wszystkie reflektory działają prawidłowo, czas jazdy kierowcy zostało sprawdzony przez inspekcję no i mamy wzór – życzylibyśmy sobie by same takie autokary i busy były dziś kontrolowane.