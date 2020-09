KorFANtorium – gra miejska - ZAGRAJ Z NAMI!

W ciągu kilku godzin w atmosferze zabawy i kreatywnej rywalizacji poznasz sylwetkę Wojciecha Korfantego, ale także Katowice sprzed wieku, a wszystko to chodząc, biegając, jeżdżąc rowerem, lub komunikacją miejską po Katowicach.

Gra polega na znalezieniu różnych punktów w śródmieściu, wykonaniu zaleconych zadań.

Im dokładniej, tym lepiej, gdyż punktowana będzie jakość wykonania poleceń, ilość odnalezionych miejsc na trasie gry oraz czas przybycia na metę.

REGULAMIN GRY, można znaleźć tu.

TEMATYKA

Korfanty. Dzieło i życie. Odkrywamy tajemnice i fakty z życia Korfantego.

KIEDY?

19 września (sobota)

Zbiórka: od 10.00 (ul. Teatralna 4, sala konferencyjna, I piętro)

Start gry terenowej o 11.00, zakończenie o 14.00 (do 14.00 – najpóźniej – trzeba się zgłosić na mecie).

14.00-14.30 chwila oddechu

Rozdawanie nagród od 14.30

Uroczyste zakończenie o 15.00.

GDZIE?

W Katowicach. Start i meta na Teatralnej 4 (Instytut Korfantego).

POTRZEBUJESZ DODATKOWEJ MOTYWACJI…?

Dla 3 najlepszych drużyn mamy dodatkowe nagrody-niespodzianki!

DLA KOGO?

Nie ma ograniczeń. Rodziny, grupy znajomych, pary, seniorzy i dzieci.

Samodzielnie można wziąć udział w grze od 16 roku życia. W każdej drużynie musi być jedna osoba pełnoletnia.

SPRZĘT?

Konieczne jest, aby choć jedna osoba w grupie miała dostęp do sieci oraz aparat fotograficzny w telefonie, na wszelki wypadek powerbank. Resztę rekwizytów otrzymacie od nas

ILE TO KOSZTUJE?

0 PLN. ZERO. (serio!)

ILE MOŻE BYĆ OSÓB W DRUŻYNIE?

Rejestrujemy grupy od 2 do 5 osób.

ZAPISY?

Aby wziąć udział w grze konieczne jest uformowanie własnej drużyny i wcześniejsze zapisanie jej do gry poprzez zgłoszenie wysłane na adres: gra.korfantorium@instytutkorfantego.pl

Uwaga: Prawidłowe zgłoszenie zawiera:

1. wymyśloną własną nazwę drużyny;

2. imiona i nazwiska członków drużyny;

3. oświadczenie osoby pełnoletniej, które zawiera – indywidualną zgodę osoby pełnoletniej na przetwarzanie danych osobowych (dot. to każdego członka drużyny), zgodę na nieodpłatne udostępnienie wizerunku oraz jego przetwarzanie, akceptację regulaminu.

4. oświadczenie – zgodę opiekuna osoby niepełnoletniej

5. oświadczenie dot stanu zdrowia (w załączniku – Covid wraz z klauzulą)

POD LINKIEM znajdują się dokumenty, które trzeba wydrukować, wypełnić i wysłać lub przynieść ze sobą w dniu gry.

Przydatna informacja: parking wzdłuż całej ulicy Teatralnej, w weekendy parkowanie jest bezpłatne.

W razie dodatkowych pytań, prosimy pisać pod wskazany wyżej adres lub dzwonić pod nr 609 677 874.