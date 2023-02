Kość Wołowa – nowa restauracja w Katowicach. W menu króluje wołowina i kuchnia ranczerska z teksańskim akcentem

- Korzystamy z wnętrza Sycylii, lekko go dostosowując do naszej specyfiki – mówi Dziennikowi Zachodniemu Krzysztof Sowa. - Dodaliśmy własne elementy, nawiązujemy nimi do ranczerskiego charakteru lokalu. Są więc i stare brony i autentyczne drewniane koło od wozu, które ma 200 lat. Wykorzystujemy też pozostały po Sycylii piec do pizzy, ale wypiekamy w niej pizzę w stylu nowojorskim.