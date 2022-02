Koszmarny wypadek w Rybniku na przejeździe kolejowym w Chwałowicach. Pociąg zmiażdżył traktor. Kierowca ciągnika zginął na miejscu

Rybnik: tragedia na torach w Chwałowicach. Cofający pociąg uderzył w traktor. Kierowca ciągnika zginął na miejscu. Zobaczcie zdjęcia

Wypadek kolejowy w rybnickiej dzielnicy Chwałowice: zginął kierowca traktora, w który uderzył cofający pociąg towarowy. Do zdarzenia doszło dzisiaj, we wtorek, 22 lutego, o godzinie 8.40, na przejeździe kolejowym przy ulicy Kożdoniów.

- Zgłoszenie miało miejsce godzinie 8.41, to linia kopalniana. Pociąg towarowy podczas cofania najechał na ciągnik, wiadomo, że kierowca traktora jest zakleszczony w pojeździe - słyszymy w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku.

Na miejscu pojechało pięć zastępów strażaków z Rybnika, samochód operacyjny strażaków z komendy w Katowicach. Jest też policja i pogotowie ratunkowe.

Pociąg, który uderzył w traktor, to skład do rozładunku odpadów wydobywczych. Wywoził kamień - akurat wracał do kopalni - ciągnął siedem pustych wagonów. Do wypadku doszło na przejeździe niestrzeżonym.