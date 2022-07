Kosztują tyle, co dom. Oto najdroższe samochody na sprzedaż na Śląsku. Trzeba na nie wydać ponad milion złotych! Zobaczcie TOP 20

Oto najdroższe samochody na sprzedaż na Śląsku. Trzeba na nie wydać ponad milion

"Pospolitych" samochodów i to prosto z salonu można by za te pieniądze kupić kilkanaście. Te auta są jednak luksusowe i ekskluzywne. Mają sportowe silniki o dużych pojemnościach, do "setki" przyspieszają w kilka sekund lub są limuzynami. Mowa o samochodach z górnej półki, których rynkowa wartość to często ponad milion złotych.

Za te pieniądze przeciętny Kowalski, o ile może sobie na to pozwolić wybudowałby dom, aniżeli kupował samochód. Samochodami marek takich jak: Porsche, Ferrari, Bentley, a nawet luksusowymi Mercedesami, czy BMW "wożą się" tylko osoby o najgrubszych portfelach.

Tych jednak jak się okazuje w woj. śląskim nie brakuje. Nie brakuje również samochodów, których ci aktualnie próbują się pozbyć. Popularne serwisy aukcyjne może są "przeładowane" luksusowymi autami, ale stale utrzymuje się tam około kilkunastu ofert czterech kółek, których, żeby stać się właścicielami trzeba mieć na koncie co najmniej milion złotych.