Krywań – wchodzimy na narodową górę Słowaków. Znacie ją z piosenki Skaldów i eurocentówek Paweł Kurczonek

Krywań – narodowa góra Słowaków. Jest zaledwie kilka metrów niższy, niż Rysy, ale zdecydowanie łatwiejszy do zdobycia. Nie ma wspinania po łańcuchach ani poważnej ekspozycji. By wejść na Krywań wystarczy dobra kondycja i podstawowe doświadczenie na tatrzańskich szlakach. Co warto wiedzieć przed wyprawą?