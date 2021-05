Krzyki dziecka na Porąbce. 8-miesięczny chłopczyk leżał obok nietrzeźwego ojca. Dzieckiem zajęli się policjanci z Sosnowca

Pijany ojciec w Sosnowcu. Płaczącym niemowlakiem zajęła się policja

W Sosnowcu w ostatnich miesiącach policja interweniowała już kilka razy w sprawie pijanych rodziców, którzy pod opieką mieli swoje dzieci. Podobna sytuacja wydarzyła się w dzielnicy Porąbka.

W jednym z mieszkań cały czas płakał niemowlak, co z pewnością zaniepokoiło sąsiadów. Policja otrzymała zgłoszenie o tej sytuacji. Niestety nikt nie otwierał drzwi do mieszkania. Wezwano więc straż pożarną. Do wnętrza mieszkania udało się wejść przez otwarte okno.