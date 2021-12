Krzysztof Majkowski żegna GKS Tychy. Nowym trenerem 5-krotnych mistrzów Polski został Andriej Sidorenko

Trener Krzysztof Majkowski żegna GKS Tychy

Majkowski prowadził zespół od 14 stycznia 2020 roku. Po rezygnacji Andrei Gusowa objął drużynę w bardzo trudnym momencie. Rozgrywki z powodu COVID zostały wcześniej zakończone, a ekipie GKS Tychy zostało przyznane mistrzostwo Polski. W kolejnym sezonie tyszanie sięgnęli po brązowy medal, a ten rok kończą na czwartym miejscu w tabeli PHL

- Dziękujemy Krzysztofowi za pracę i zaangażowanie dla GKS Tychy. To była dla nas wszystkich trudna decyzja, długo ją analizowaliśmy, ale ostatecznie wspólnie doszliśmy do wniosku, że drużyna potrzebuje nowego impulsu. Niestety zarówno wyniki jak i styl w wielu spotkaniach nie były dla nas zadowalające. Życzę Krzyśkowi jak najlepiej, bo jest to człowiek dla którego hokej jest pasją i bez wątpienia należy mu się szacunek – powiedział Krzysztof Woźniak, prezes Tyski Sport S.A.