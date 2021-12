Ksiądz z Czatachowy mimo nakazu arcybiskupa nie opuścił pustelni. "Maseczki to zniewolenie, szczepionki to koszmar"

Kontrowersyjny ksiądz z Czatachowy nadal nie opuścił pustelni

- Są takie przypadki w jednym z krajów, gdzie kilkoro dzieci zmarło, bo nosiło maseczki. Dlatego taka moja prośba, by jej nie nosić, dla swojego zdrowia. Jeżeli nie chcecie zakazić ani mnie, ani członków wspólnoty to proszę bardzo. Tutaj jest kropielnica. Odkażajcie się, bardzo proszę, ile się da - miał mówić o. Daniel. Radził, aby przed zakażeniem chronić się wodą święconą.

Metropolita częstochowski, abp Wacław Depo za takie kontrowersyj księdza Daniela Galusa, o których docierały informacje do kurii, trafiały do internetu, ukarał go pisemną naganą kanoniczną i zakazał mu takich wypowiedzi. Niestety to nie przyniosło efektu. W Czatachowie interweniowała nawet policja, bo ksiądz nic nie robił sobie z obostrzeń, kpiąc z koronawirusa. Dlatego arcybiskup Wacław Depo, podkreślając, że ks. Galus nie jest zakonnikiem, pustelnikiem, ale księdzem diecezjalnym, wymierzył kapłanowi bardziej dotkliwą karę.