Książka pod choinkę „Kraina marzeń”. O tym, że nie wolno tracić nadziei, bo z każdej sytuacji można znaleźć wyjście i odnaleźć szczęście

Colby to młody farmer z Karoliny Północnej, który postanowił spędzić trzy tygodnie na Florydzie. Tam śpiewa i gra na gitarze w miejscowych barach, wynajmuje skromne mieszkanie i odpoczywa nad brzegiem morza. Nigdy nie leciał samolotem, nie był zagranicą, wcześnie stracił rodziców, a odkąd zamieszkał z wujostwem, nie zajmował się niczym tylko pracą na farmie. Gdy został sam z ciotką i siostrą, na niego spadła większość farmerskich obowiązków. Odstawił na bok gitarę, kolegów, mniejsze i większe przyjemności.

Na Florydzie poznaje Morgan. Miła dziewczyna z Chicago ma bogatych rodziców, superprzyjaciółki, które spędzają z nią wakacje, plany na przyszłość związane z muzyką i żadnych problemów. Colby spędza z Morgan zaledwie tydzień, ale zakochuje się w niej, choć wie, że to miłość bez przyszłości. On nie zostawi ciotki, siostry i farmy, ona chce rozpocząć karierę muzyczną. Co więc będzie z ich przyszłością?