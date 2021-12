KSW 65. Mamed Chalidow przejdzie operację. To efekt nokautu podczas gali w Arenie Gliwice ZDJĘCIA, WIDEO

Z nosa Chalidowa puściła się krew, trzeba było zatamować ją tamponami. Potem legendarny zawodnik MMA trafił do szpitala na badania, w tym tomografię.

Chalidowa czeka operacja

Jak informuje Onet.pl Chalidow w poniedziałek spotkał się z doktorem Radosławem Michalikiem z Centrum Medycznego MML w Warszawie.

- Mamed przez najbliższe 2-3 dni będzie w klinice MML. Czekają go drobne zabiegi, ponieważ ma uszkodzony nos i oczodół oraz kilka drobnych pęknięć. Kiedy wyjdzie, to na pewno powie coś więcej, jeśli chodzi to, jak się czuje. Nie ma żadnych zagrożeń zdrowia ani życia. Nie ma też głębokich i poważnych urazów, nie stwierdzono też wstrząsu mózgu - powiedział Onetowi Maciej Kawulski, współwłaściciel organizacji KSW.