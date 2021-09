Kto fotografował Katowice we wrześniu 1939? Znamy nazwiska. Zapomniani autorzy historycznych zdjęć

Fotografie z Katowic i Śląska we wrześniu 1939 roku przez dziesięciolecia pozostawały anonimowe. Tak było jeszcze do niedawna ze zdjęciami ludzi, prowadzonych na egzekucję 4 września ulicą 3 Maja, ukazującymi ich grupę widzianą z góry. Przypuszczano, że zdjęcia wykonano z dachu któregoś z domów i że zrobił je konspirator, dokumentujący niemieckie zbrodnie. Było jednak inaczej. W 2020 r. autor tego artykułu opublikował wyniki swego długotrwałego, historycznego śledztwa. Drobiazgowa analiza fotografii oraz innych materiałów archiwalnych jednoznacznie wykazała, że zdjęcia te wykonano z balkonu włoskiego konsulatu, znajdującego się na drugim piętrze kamienicy przy 3 Maja 23. Szereg mocnych poszlak wskazywał też na to, że autorem fotografii był włoski konsul Gino Busi.

Domysły się potwierdziły. Mało tego – udało się ustalić nazwisko kolejnego fotografa! Dzięki kwerendzie archiwalnej, jaką dzięki życzliwości Ambasady Włoch w Polsce przeprowadzono w archiwum włoskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, odnaleziono raport konsula Busiego z 1939 roku, w którym informuje on o wysłaniu do Rzymu fotografii, wykonanych z balkonu konsulatu wspólnie z wicekonsulem Cesarem Fabozzim. Co ciekawe, według Gina Busiego zdjęć, jakie zrobili obaj dyplomaci, było aż szesnaście! My zaś jak dotąd znamy jedynie dwa z nich. Czy pozostałe się zachowały? A jeżeli tak, to gdzie? Poszukiwania trwają. Jeżeli uda się je odnaleźć, będzie to dużej rangi, historyczna rewelacja.