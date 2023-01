Kuracjusze ,,Sanatorium miłości” zabawią się w mimów, a potem zanurzą się w labiryncie. Wiemy, co się wydarzy w 4 odcinku ZDJĘCIA

Warsztaty z mimem bardzo przypadną kuracjuszom do gustu. To będzie znakomita okazja, aby odkryć swoje wewnętrzne dziecko. Zanim jednak uczestnicy ,,Sanatorium miłości” zabawią się w zgadywanie, będą musieli się odpowiednio ucharakteryzować. Śmiechu będzie co niemiara! A przy okazji wiele możliwości, żeby można się było… dotknąć. I o to chyba produkcji ,,Sanatorium miłości” chodziło!

- Tam było coś więcej. Wydaje mi się, że nas to trochę bardziej połączyło. Malowanie drugiej osoby to jest jednak dotyk, można tam wyrażać swoją czułość, troskę – słusznie zauważy Asia.