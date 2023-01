L.A.S. Lachowicz Audio System "Zawieszony" - koncert w Cechowni Gliwice. Propozycja na piątek, 13 stycznia

L.A.S. Lachowicz Audio System. Koncert w Cechowni Gliwice, 13 stycznia

Cechownia Gliwice, nowe miejsce na kulturalnej (i gastronomicznej jednocześnie) mapie Gliwice zaprasza na kolejne wydarzenie. Jak zawsze w kulturalnym menu - urozmaicona oferta. Ta zapowiedziana na piątek, 13 stycznia to koncert L.A.S. "Zawieszony".

Koncerty odbywają się w klimatycznych wnętrzach restauracji Cechownia, na terenie Nowych Gliwic, postindustrialnej przestrzeni przy ul. Bojkowskiej.

Organizatorzy tak anonsują wydarzenie:

"Jacek Lachowicz to kompozytor, producent, klawiszowiec, a w przypadku L.A.S. – także wokalista. Współpracował z takimi zespołami, artystami jak ŚCIANKA, LENNY VALENTINO, KOBIETY, TYMON TYMAŃSKI czy KORTEZ.

W 2021r. wydał epkę „Upadek EP”, na której znajdują się utwory -„Upadek”, „Kiedy kłamiesz”, „Ogon” i „Już”. Szybko znalazły się na wielu playlistach rozgłośni radiowych.

Brzmieniowo L.A.S. rozwija mocno elektroniczny klimat, wręcz taneczny, zaś tekstowo eksploruje obszary związane z umieszczeniem człowieka/bohatera w środowisku/przyrodzie.

Materiał, który prezentuje na koncertach L.A.S. „Zawieszony”, miał swoją premierę sierpniu 2022r. na festiwalu Klangor. Jest eksperymentem brzmieniowym jeśli chodzi o L.A.S. To powrót do początku, harmonii, głównie utwory instrumentalne, na piano/fortepian solo, z delikatnym preparowaniem. Pomysł na taką płytę pojawił się podczas pandemii w 2020r. kiedy doszło do lock-downu.

„Siedziałem w domu i dużo improwizowałem na pianinie…pomysły same przychodziły do głowy. Wyszedłem jednak od utworów/pomysłów sprzed 20 lat. Stworzył się pewien pomost czasowy pomiędzy tym co już miałem, a tym co zacząłem wymyślać na świeżo.

Zawsze chciałem nagrać płytę ambientowo – minimalną i teraz to się wydarza…”