Lechia Gdańsk - Raków Częstochowa LIVE, WYNIK, NA ŻYWO, GDZIE OGLĄDAĆ Raków chce znów wygrać z Lechią, ale w Gdańsku są żądni rewanżu

W sobotę 29.08.2020 r. w meczu 2. kolejki PKO Ekstraklasy Raków Częstochowa gra w Gdańsku z Lechią. Początek spotkania o godz. 15. Częstochowianie zaczęli sezon od porażki z Legią Warszawa, a teraz zagrają z Lechią, która zaczęła rozgrywki od zwycięstwa. W poprzednim sezonie Raków dwa razy pokonał Lechię. TUTAJ na dziennikzachodni.pl prowadzona będzie relacja LIVE z meczu Lechia Gdańsk - Raków Częstochowa.

Drużyna z Częstochowy nadal w roli gospodarza występuje w Bełchatowie, dlatego cały czas czuje się jak na wyjazdach. Jednak w Gdańsku Raków czeka trudna przeprawa z Lechią, która chce się zrewanżować za porażki w poprzednim sezonie.

LECHIA - RAKÓW LIVE Raków zaczął sezon od porażki "u siebie" z Legią Warszawa 1:2. Lechia wygrała w Grodzisku Wielkopolskim z beniaminkiem Wartą Poznań 1:0. Częstochowianie poprawili sobie humory we wtorek, pokonując w meczu 1/32 Fortuna Pucharu Polski Sandecję w Nowym Sączu 3:0. Teraz chcą wygrać w Gdańsku. - Nie ma co wracać do poprzedniej kolejki. Lechia grała z beniaminkiem, a my z mistrzem Polski. W sobotę czeka nas kompletnie inne spotkanie zwłaszcza, że Lechia ma na pewno w tyle głowy nasze grudniowe zwycięstwo w Gdańsku. Mam nadzieję, że także tym razem trzy punkty wrócą z nami do Częstochowy - stwierdził pomocnik Rakowa David Tijanić, cytowany przez klubową stronę. - Dla naszej pewności siebie mecz z Sandecją był niezwykle cenny - dodał pozyskany latem Słoweniec.

LECHIA - RAKÓW NA ŻYWO W Rakowie Na urazy narzekają nieobecni we wtorek Fran Tudor, Petr Schwarz i Felicio Brown Forbes. Sztab medyczny pracuje nad tym, by cała trójka była do dyspozycji trenera Marka Papszuna na sobotnie starcie z Lechią Gdańsk, ale ostateczna decyzja o tym, czy będą gotowi do występu zostanie podjęta w dniu meczowym. Rehabilitację przechodzi Miłosz Szczepański. LECHIA - RAKÓW NA ONLINE W poprzednim sezonie Raków wygrał w Gdańsku 3:0 - 21 grudnia, w 20. kolejce. W 5. kolejce, 18 sierpnia 2019 roku, w Bełchatowie górą też byli częstochowianie - 2:1. W Lechii o tym pamiętają, bo na stronie klubu zapowiedź sobotniego meczu ma tytuł: "Wziąć rewanż za zeszły sezon". Oto, co na temat rywala sądzi trener gdańskiej drużyny Piotr Stokowiec:

- Myślę, że Raków jest stabilną drużyną, która jest budowana od dłuższego czasu przez ten sam sztab ludzi. Mam tu na myśli prezesa, właściciela oraz trenera. Sądzę, że ciężko ich oceniać po jednej kolejce. Bardziej skupiam się na ocenie swojego zespołu, na tym co my przygotowujemy i co my chcemy grać. W tej chwili trudniej o głębszą ocenę kogokolwiek, a tym bardziej innego zespołu niż swojego. Dobrze wiemy, że tak jak powiedziałem wcześniej, jest to przeciwnik stabilny, który wzmocnił rywalizację w swoim zespole zawodnikami znającymi polską Ekstraklasę i wiemy, że na pewno będzie to interesujące spotkanie - stwierdził opiekun Lechii. LECHIA - RAKÓW TRANSMISJA Sędzią sobotniego meczu w Gdańsku jest Paweł Raczkowski (Warszawa). Drużyna Rakowa pojechała nad morze autokarem już w czwartek, aby mieć czas na regenerację po długiej podróży.

Spotkanie Lechia Gdańsk - Raków Częstochowa pokaże stacja Canal+ Sport. Wstęp do meczu o godz. 14.40, transmisja od 14.55. Komentują: Marcin Rosłoń i Radosław Majdan.

Mateusz Borek rozpoczyna współpracę z TVP