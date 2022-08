Legendia. Atrakcje dla dorosłych. Wybraliśmy TOP 10 i to nie są ekstremalne karuzele! Sprawdź

W zeszły weekend odwiedziliśmy znaną wszystkim Legendię - wesołe miasteczko w Parku Śląskim w Chorzowie, które oferuje masę atrakcji. Chociaż to miejsce kojarzy się głównie z atrakcjami dla dzieci, wcale tak nie jest. Legendia ma także miejsca skierowane dla dorosłych, również tych, którzy nie są zainteresowani wsiadaniem do ekstremalnych karuzel.

- Przyjechałem do Legendii z rodziną, ale sam za karuzelami nie przepadam - mówi nam pan Zbigniew Lyczyński, który siedzi na ławce i czeka, aż jego dzieci skorzystają z atrakcji Electric Ring. - Ja bym nie potrafił wejść do takiej karuzeli. Przeraża mnie to - dodaje.