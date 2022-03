Legion Polski szkoli się i szykuje do działania na Ukrainie. Potrzebne są leki i wyposażenie szpitala wojskowego

- Na razie organizujemy bazę logistyczną, całe zaplecze. To konieczne, by nasze działania oraz pomoc były skuteczne. By tu miejscu wszystko działało sprawnie. Może to potrwać jeszcze kilka dni – mówi Adam Słomka, przewodniczący KPN od lat angażujący się w sprawy związane z Ukrainą. Był m.in.na Majdanie podczas walk na barykadach, a teraz sformował Legion Polski, który ma wesprzeć Ukraińców w walce z Rosjanami.