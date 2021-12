Liberty Częstochowa uruchomi farmę fotowoltaiczną o mocy 450 kW. Podpisano umowę z wykonawcą

Inwestycja polega na uruchomieniu istniejącej farmy fotowoltaicznej na terenie walcowni blach grubych. Moc farmy to 450 kW rocznie, a w pełni ma działać już w marcu 2022 roku. Energia z fotowoltaiki będzie wykorzystana w walcowni, a także przy linii cięcia blach i oświetleniu. To dokończenie inwestycji z 2019 roku, którą rozpoczął poprzedni właściciel, ale nie zdołał uruchomić instalacji

- Ma to nam dać oszczędności rzędu 260 tysięcy zł rocznie, to jest tylko ułamek kwoty, którą wydajemy na energię, ale od czegoś trzeba zacząć, a my zamierzamy wybudować wspólnie z firmą Solsafe kolejne farmy. To początek idei promowania zielonej stali (greensteel) – mówi Karol Wenecki, doradca zarządu Liberty Częstochowa Sp. z o.o., którzy przyznaje, że na pewno wpływ na ten projekt miał wzrost cen energii.