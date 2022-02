Ligowy komentarz DZ: Piast Gliwice, czyli ubogi krewny wielkich klubów

Piast zapisał się w historii DZ. Po raz pierwszy w 77-letnich dziejach naszej gazety klub ze Śląska odmówił akredytacji na mecz dziennikarzowi redakcji. Wszystko dlatego, że prezesowi Grzegorzowi Bednarskiemu nie spodobał się tekst red. Tomasza Kuczyńskiego o anonimowym liście skierowanym do radnych i prezydenta miasta, w którym zarzucono klubowi niegospodarność, choć znalazły się w nim zarówno stanowisko gliwickiego samorządu jak i samego Piasta.

Mecz z Górnikiem obejrzeliśmy więc w telewizji, a na pytanie skierowane do prezesa czy nie żal mu, że pozbawia Czytelników DZ kibicujących Piastowi ciekawostek związanych z derbami szef klubu nie raczył nawet odpowiedzieć. To postawa charakterystyczna dla Piasta, który swoich fanów ma zwyczajnie gdzieś. Najlepszym na to dowodem jest stale spadająca frekwencja na stadionie na Okrzei, z czym nikt nic nie robi.