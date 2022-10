Ligowy komentarz DZ: Pycha przed upadkiem kroczy Jacek Sroka

Josue nie podał ręki Łukaszowi Sekulskiemu @Kokosz86/Twitter

Jak co poniedziałek prezentujemy Ligowy komentarz Dziennika Zachodniego. Dziś red. Jacek Sroka zajął się sprawą pewnego skandalu, do którego doszło w ostatniej kolejce PKO Ekstraklasy, a który Zbigniew Boniek skwitował słowami "Kawał chama z niego". Zapraszamy do lektury.