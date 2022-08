Ligowy komentarz DZ: Wielkie derbowe dylematy

Od piątkowego południa, czyli od momentu, gdy poznaliśmy pary I rundy Fortuna Pucharu Polski, w Chorzowie, a częściowo także w Zabrzu, trwa dyskusja, gdzie powinien odbyć się najciekawszy mecz tej fazy rozgrywek, czyli pojedynek Ruchu z Górnikiem.

Na przełomie sierpnia i września dwa najbardziej utytułowane śląskie kluby zagrają ze sobą po raz pierwszy od ponad sześciu lat. W lutym 2016 roku na otwarcie Areny Zabrze Górnik przegrał z Niebieskimi 0:2, a później obydwa zespoły występowały w różnych klasach rozgrywkowych.

Teraz znów dojdzie do Wielkich Derbów Śląska, a po wymienieniu tej nazwy natychmiast na myśl przychodzą kibicom dwa stoczone w 2008 i 2009 roku pojedynki na Stadionie Śląskim, które z trybun naszego reprezentacyjnego obiektu oglądało po ponad 40 tysięcy widzów. To były wydarzenia, o których mówiła cała piłkarska Polska i dobrze byłoby znów powrócić do tej derbowej tradycji.