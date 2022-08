ŁKS Łódź - Ruch Chorzów 2:0. Pierwsza porażka na początek trudnej serii

Kluczową postacią meczu ŁKS Łódź - Ruch Chorzów okazał się Mieszko Lorenc. 21-letni wychowanek Pogoni Zduńska Wola dostał pierwszą poważną szansę od trenera gospodarzy Kazimierza Moskala i wykorzystał ją w pełni.

W 35 minucie meczu to on odebrał piłkę chorzowianom, podał ją do Dawida Korta, a ten do Pirulo. W sytuacji sam na sam Hiszpan nie dał bramkarzowi Niebieskich żadnych szans. A chwilę po rozpoczęciu drugiej połowy Lorenc sam oddał strzał, który zmienił wynik na 2:0.

Ruch nie zdołał więc zepsuć urodzin ŁKS-u. Pierwsza w tym sezonie porażka była zasłużona, ale trener Jarosław Skrobacz zyskał sporo materiału do przemyśleń przed kolejnymi meczami.

ŁKS Łódź - Ruch Chorzów 2:0 (1:0)

1:0 Pirulo (35), 2:0 Mieszko Lorenc (48)

ŁKS Arndt - Dankowski, Dąbrowski, Monsalve, Koprowski - Pirulo (73. Janczukowicz), Lorenc (82. Kuźma), Kowalczyk (63. Ibe-Torti), Kort (73. Ochronczuk), Biel (63. Trąbka) - Balongo.

Ruch Bielecki - Kasolik, Nawrocki, Szywacz - Michalski (63. Moneta), Piątek, Swędrowski (62. Witek), Janoszka (75. Kwietniewski), Foszmańczyk (63. Pląskowski), Wójtowicz (85. Barański) - Szczepan.

Żółta kartka Kowalczyk.

SędziowałTomasz Musiał (Kraków)

Widzów8.540