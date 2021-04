Lubliniec. Posadzili ponad 2 tysiące drzewek. Udana akcja zostanie na pewno powtórzona

Akcja sadzenia drzew w Lublińcu

W sobotę 24 kwietnia klub radnych „Forum Samorządu Lublinieckiego” w uzgodnieniu z Nadleśnictwem Lubliniec zorganizował akcję sadzenia drzew „Łączą nas drzewa” propagowaną przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska wraz z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe.

- Interpelacje, pisma, dyskusje i wnioski są ważne. My dołączamy do tego jeszcze konkretne działania. Ze względów epidemiologicznych nie mogliśmy zaprosić wielu osób, ale za to byli z różnych środowisk - Policji, Straży Pożarnej, NIK, nauczycieli, przedsiębiorców, związków zawodowych „NSZZ Solidarność”, organizacji społecznych „Eko-Zaradni” z Piotrkiem Marciniakiem, jak również młodzież i dzieci z rodzicami - mówi Jan Springwald, radny z Forum Samorządu Lublinieckiego.