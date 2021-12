Lubliniec. W ośrodku Silesiana w czasach stanu wojennego utworzono obóz internowania. Teraz jest tu ośrodek zakonu oblatów Piotr Ciastek

W nocy z soboty na niedzielę 13 grudnia 1981 roku o północy na terenie Polski został wprowadzony w życie dekret o stanie wojennym. Oznaczało to rozpoczęcie działań o charakterze militarnym skierowanym przeciwko społeczeństwu polskiemu skupionemu wokół ruchu społecznego Solidarności. Wielu opozycjonistów zostało internowanych do ośrodków rozrzuconych po całym kraju. Jeden z nich powstał w lublinieckim Kokotku. Było on jednak nieco inny niż większość tego typu placówek.