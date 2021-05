Lubliniec. Wieczorne spotkania młodzieży na skateparku są utrapieniem dla mieszkańców. Okolice przypominają dyskotekę

Sosnowiec. Wielkie sprzątanie Kazimierza Górniczego. Mieszkańcy wzięli worki i zbierali śmieci. W akcji wzięło udział ok. 80 osób

Mieszkańcy Sosnowca posprzątali wspólnie Kazimierz Górniczy. Była to nie tylko okazja do dbania o ich miasto oraz planetę, ale także do poprawy relacji międzyludzkich. Akcja miała ogromną siłę - chętnych do sprzątania było około 80 osób. Śmieci zdecydowanie nie brakowało. Dzięki nim Sosnowiec jest teraz trochę czystszy.