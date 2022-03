Łukasz Kohut chce uznania Władimira Putina zbrodniarzem wojennym. Europoseł z Rybnika z Radosławem Sikorskim wezwali PE do rezolucji Piotr Chrobok

Podpisane przez Łukasza Kohuta i Radosława Sikorskiego wezwanie do rezolucji trafi na ręce przewodniczącej PE. arc.

Europosłowie Łukasz Kohut i Radosław Sikorski podpisali się pod pismem skierowanym do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego, Roberty Metsoli, w którym wzywają PE do rezolucji potępiającej Władimira Putina i określenia go mianem zbrodniarza wojennego. - Wierzymy, że nasza rezolucja będzie mocnym sygnałem dla świata i uczyni Putina politykiem, przywódcą i człowiekiem niegodnym zaufania - zaznaczyli w piśmie Kohut i Sikorski.