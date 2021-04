Maciej Chmiel nowym szefem Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej. Powołał go minister kultury

Jest absolwentem historii sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, podyplomowych kursów w Akademii Psychologii Przywództwa Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz Executive MBA University of Illinois i UW. W latach 80. organizował festiwal Róbrege, pełnił funkcję menadżera zespołu Dezerter, był członkiem redakcji pisma Brulion. Pracował jako dziennikarz prasowy oraz autor programów radiowych i telewizyjnych (Tygodnik Literacki, Do Rzeczy, Polskie Radio, TVP).

Maciej Chmiel to pomysłodawca Fryderyków, wicedyrektor festiwali w Opolu i w Sopocie, były dyrektor TVP2 oraz wicedyrektor Biura Handlu TVP, producent programów telewizyjnych, filmów dokumentalnych, płyt i wideoklipów. Jak informuje resort kultury Maciej Chmiel pełnił rolę eksperta i juror na festiwalach animacji Cartoon Forum (Tuluza), Animateka (Lublana), AniFilm (Trzeboń), Warsaw Kids Film Forum (Warszawa).

Maciej Chmiel to drugi p.o. dyrektora bielskiej wytwórni - wczesniej miniaster Gliński na to stanowisko powołał w grudniu 2020 r. Tomasza Małodobrego, który zastąpił Andrzeja Orzechowskiego, doświadczonego i docenianego reżysera, który w bielskim SFR był m.in. redaktorem, reżyserem, kierownikiem kina, zastępcą dyrektora i wreszcie dyrektorem.

Reporterzy magazynu "Polska i Świat" wskazywali w swoim programie, że pracownicy studia skarżyli się na wątpliwe faktury, pojawiły się podejrzenia o wyprowadzanie publicznych pieniędzy i zatrudnianie ludzi bez kwalifikacji. Największe wątpliwości budziła faktura za - ormiański dubbing do bajki "Kuba i Śruba" za ponad 70 tys. zł od firmy, która wcześniej dubbingów nie robiła - za to sprzedawała papierosy i alkohol. - Pieniądze zostały przesłane, ale od studia nie pobrano żadnych materiałów koniecznych do produkcji - informowali reporterzy magazynu "Polska i Świat" .