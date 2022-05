Macierzyństwo nie od dzisiaj jest wyzwaniem. Z okazji Dnia Matki, do jego współczesnego oblicza nawiązuje dr Jagoda Sikora z UŚ w Katowicach

Macierzyństwo to wielki dar, jednak trzeba być świadomym również tego, że niesie ono ze sobą nie tylko same radości, ale i trudy, z którymi każdej mamie przyjdzie się prędzej czy później zmierzyć. W obecnych czasach istnieje wiele zagrożeń, na jakie narażone są kobiety, jednak pojawia się też coraz więcej sposobów radzenia sobie z nimi. Wzrasta poziom wiedzy oraz dostępności do specjalistów i fachowców, którzy próbują pomóc mamom w trudniejszych sytuacjach.

Macierzyństwo nie od dzisiaj jest wyzwaniem, ale wraz ze zmieniającą się rzeczywistością pojawiają się też nowe potrzeby, za jakimi ciągle trzeba podążać. W wyidealizowanym świecie Internetu i mediów społecznościowych kreuje się uśmiechnięte oraz radosne mamy, co w zetknięciu z trudami codzienności staje się w przypadku niektórych kobiet przyczyną frustracji, rozczarowania oraz myśli: „nie tak miało być”. Nie ma jednej, wspólnej dla wszystkich pań recepty na udane bycie mamą, bo każda z kobiet jest inna. Istnieją jednak rady i wskazówki co do tego, w jaki sposób można poradzić sobie z wyzwaniami, które niesie macierzyństwo. Do przyjęcia postaw, dzięki którym można dążyć do satysfakcjonującego pełnienia roli mamy, zachęca doktor Jagoda Sikora, psycholog dziecięcy i wykładowca na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.