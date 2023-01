Magda Linette - kim jest podbijająca Australian Open tenisistka? Zobacz zdjęcia z Instagrama utalentowanej Polki

Magda Linette - jest o niej głośno i będzie jeszcze głośniej

To może być jej rok! 30-letnia polska tenisistka Magda Linette zaliczyła wczoraj świetny występ na tegorocznym Australian Open. Pokonując Carolinę Garcię, reprezentantkę Francji, udało jej się awansować do ćwierćfinału turnieju. To dla Polki ogromna szansa po długich latach prób i podnoszenia się po porażkach. Co więcej, jej starania zaowocowały lepszym wynikiem niż w przypadku Igi Świątek. Ciąży na niej zatem duża odpowiedzialność, gdyż liderka singlowego WTA odpadła z Australian Open.