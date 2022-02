Mała gmina Jejkowice liderem programu Czyste Powietrze w przeliczeniu na ilość domów. Ale najwięcej wniosków znów złożono w Rybniku

- Bardzo nas to cieszy. Już dawno uruchomiliśmy w gminie punkt informacyjny "Czyste powietrze", który jest czynny codziennie w godzinach pracy urzędu oraz w dwa dni także poza godzinami pracy urzędu tak, by osoby pracujące też mogły to miejsce odwiedzić. Osoby, które się zgłaszają do programu "Czyste powietrze", mogą liczyć u nas na dwie dotacje na wymianę pieca. Jedną z programu, drugą gminną. Dotacje można łączyć, przez co mamy konkretny zastrzyk gotówki dla osoby, która musi wymienić piec - mówi Marek Bąk, wójt Jejkowic.