Maleje liczba zachorowań na Covid-19 w woj. śląskim, ale wciąż dużo chorych umiera. W szpitalach sporo lekarzy na L4

Krajowy Certyfikat Covid wszedł do użytku. Można go ściągnąć na smartfona

Po poniedziałkowym spadku do 2,5 tysiąca zakażeń odnotowanych w weekend i chwilowym wzroście zachorowań w połowie tygodnia (do 5250 przypadków) mamy systematyczny spadek z dnia na dzień o blisko tysiąc przypadków. Co może niepokoić, to wciąż dość wysoka liczba zgonów.