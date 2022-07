Maluch, duży Fiat i Borewicz - kiedyś każdy marzył o Polonezie i Fiacie 126p. Dziś stoją głównie w muzeach

Najpierw była Warszawa – pierwszy seryjny samochód w powojennej Polsce

Nie był to, co prawda, w stu procentach polski pojazd, powstawał w oparciu o konstrukcję radzieckiego auta M20 Pobieda, ale po II wojnie światowej zjeżdżał z polskiej linii produkcyjnej jako pierwszy. Auto powstawało w latach 1951-73, produkowała je Fabryka Samochodów Osobowych w kilku różnych wersjach nadwozia. Łącznie z warszawskich taśm zjechało przeszło ćwierć miliona Warszaw.

Pierwszym całkowicie polskim powojennym samochodem była Syrena. Produkcja w warszawskiej FSO ruszyła w 1957 roku, by w 1972 przenieść się do Bielska-Białej. Tamtejsza Fabryka Samochodów Małolitrażowych kontynuowała budowę Syren do 1983 roku. Auta, podobnie jak w przypadku Warszawy, powstawały w wielu wersjach nadwozia.