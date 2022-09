Marcin Janusz: Półfinał MŚ z Brazylią będzie zupełnie innym meczem

- Mecz ćwierćfinałowy z reprezentacją USA to był taki rollercoaster. Już wydawało się, że mamy go pod kontrolą grając dwa sety na wysokim poziomie, potem straciliśmy dwa sety, a ostatecznie wygraliśmy całe spotkanie i to jest najważniejsze. Może byliśmy lekkim faworytem, ale ten mecz pokazał, że obie drużyny były bardzo blisko awansu do gry o medale. Ćwierćfinał na pewno był znacznie trudniejszym spotkaniem niż to w grupie. Takiej klasy rozgrywający jak Micah Christenson daje dużo pewności w grze swojej drużynie. Dwa pierwsze sety dla nas poszły naprawdę gładko, potem chyba pojawiło się zdenerwowanie. Po czwartym secie byliśmy naprawdę w ciężkim momencie, ale przed tie-breakiem powtarzaliśmy sobie, że tak naprawdę jest 0:0 i to, na co pracowaliśmy do tej pory, ma rozstrzygnąć się w tym krótkim secie. Kamil Semeniuk wszedł w kluczowym momencie i zdobył punkt z zagrywki, co pokazuje tylko siłę naszej drużyny. Praktycznie zagrożenie mamy w każdej strefie. Jesteśmy niewygodnym przeciwnikiem, bo trudno znaleźć słabe punkty w naszym zespole. Czasem nasza gra oczywiście faluje, ale słabych punktów według mnie nie mamy - powiedział Marcin Janusz po spotkaniu z Amerykanami wygranym w Gliwicach 3:2.