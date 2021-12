Marcin Najman napisał wiersz z okazji odejścia Paulo Sousy i go wyrecytował WIDEO Prawda jest naprawdę smutna - Sousa to jest kawał trutnia

Pochodzący z Częstochowy zawodnik MMA Marcin Najman przedstawił w mediach społecznościowych ostateczną wersję wiersza, po poprawieniu dwóch rymów.

Wiersz z okazji odejścia Paulo Sousy, opisujący okoliczności całego zamieszania (wersja poprawiona)

„Boniek, Zibi coś ty zrobił? Brzęczka Sousą żeś przegonił.

A gdy grzmiałem "to błąd wielki", ty się śmiałeś jak boss ze sklejki.

Wtórowali ci klakierzy - Borki, Stanowskie, jako Brzęczka hejterzy.

Prawda jest naprawdę smutna - Sousa to jest kawał trutnia.

Teraz wielkie kopyto - Mati Borek, wrzucający zwykle zdjęcia z Tajlandii,

gdy ma otwarty rozporek, prawi nam wszystkim morały.

Panowie, to jest wasza żaba i nie zawracajcie nam więcej gitary”.

Jak oceniacie dzieło byłego pięściarza i kontrowersyjnego zawodnika MMA z Częstochowy?