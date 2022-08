Maria Czarnecka: Muzeum Śląskie jest przykładem przenikania się przeszłości, teraźniejszości i przyszłości

Kultura i biznes powinny ze sobą ściśle współpracować Uczestników wydarzenia zaskoczyła nie tylko część artystyczna wydarzenia, ale i cała jego aranżacja. - Pierwszy raz widziałam Muzeum Śląskie w nocnej scenerii, tak pięknie oświetlone - mówi pani Agata, uczestniczka wydarzenia Muzeum-Wy-Dźwięki. - To miejsce z ogromnym potencjałem, a to wydarzenie jest tego świetnym przykładem - dodaje.

- Fundacja chciała zrobić coś innego i podać to publiczności w niestandardowy sposób. Biorąc na tapetę pieśni z okresu Powstań Śląskich, podaliśmy je w nowoczesny sposób, łączący gatunki z oprawą multimedialną. Naszym celem było przedstawienie historii w nieco innej formie, bardziej przystępnej dla młodego pokolenia, czyli w kolaboracji muzyki nowoczesnej połączonej z tradycyjną orkiestrą - mówił Paweł Pindur, założyciel fundacji Soundscape i dyrektor artystyczny wydarzenia Muzeum-Wy-Dźwięki.

I jak dodaje - nasze muzeum jest przykładem przenikania się przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, czego przykładem w sferze wizualnej jest futurystyczna forma nowej siedziby wkomponowana w pokopalniany krajobraz, w którym wciąż możemy podziwiać zrewitalizowane perełki industrialnej architektury. Wspomniane powyżej uwarunkowania oraz renoma muzeum, jednej z większych instytucji kultury w regionie i w kraju, daje możliwości do podejmowania działań biznesowych. Muzeum posiada przestrzenie, które są wynajmowane na komercyjnych zasadach podmiotom zewnętrznym. Dodatkowym atutem dla potencjalnych najemców jest infrastruktura oraz zaplecze techniczne udostępniane przez muzeum. Niebagatelne znaczenie dla działań komercyjnych ma parking naziemny i podziemny. Ponadto teren zewnętrzny o powierzchni około trzech hektarów, jest de facto niezwykle atrakcyjnym ogrodem i dodatkowym atutem w naszej ofercie biznesowej. Muzeum Śląskie jest doskonałym miejscem na organizację prestiżowych eventów.

Skuteczna realizacja strategii marketingowej przynosi efekty, gdy jest działaniem ciągłym

Zdanie dyrektor podziela także dr Agnieszka Dec-Michalska, pełnomocnik, gł. specjalista spraw adm. i procesów biznesowych w Muzeum Śląskim w Katowicach. - Centrum katowickiej Strefy Kultury, w którym znajduje się Muzeum Śląskie, jest naturalnym środowiskiem i idealną przestrzenią do kształtowania kultury biznesowej. Od początku istnienia Muzeum kładzie bardzo duży nacisk na praktyczne realizowanie w swojej strategii marketingowej wizji i misji marki. Nie bez powodu i argumentów pretendujemy do miana jednej z najbardziej wyrazistych, rozpoznawalnych marek na kulturalnej mapie Śląsku. W niektórych obszarach czujemy się w pewnym sensie specjalistami, niektóre - dopiero odkrywamy. We wszystkich naszych działaniach oferujemy instytucjonalną płaszczyznę, na której kultura i biznes wydaje się, że nie tylko mogą, ale wręcz powinny ze sobą ściśle współpracować. Kulturowe dziedzictwo Śląska, które stanowi rudymentarną bazę Muzeum, daje możliwość działania w różnych obszarach i kierunkach, ale również stanowi dla nas nieustające pole doświadczeń, wyzwań i inspiracji. Stąd rodzą się projekty poszukiwania niestandardowej emanacji poprzez muzykę, sztukę, kulturę, architekturę - wyjaśnia.