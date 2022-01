Mariusz Czerkawski ćwiczył z dziećmi. Zimowa Akademia na Stadionie Śląskim ZDJĘCIA

Mariusz Czerkawski ćwiczył z dziećmi. Zimowa Akademia na Stadionie Śląskim

Na lodowisku w Parku Śląskim Mariusz Czerkawski i reprezentanci Polski w hokeju ćwiczyli z dziećmi. Zajęcia nosiły nazwę Zimowa Akademia na Stadionie Śląskim, a razem z byłym graczem ligi NHL zajęcia z młodymi miłośnikami jazdy na łyżwach prowadził hokeista GKS Katowice Mateusza Michalski oraz były zawodnik Naprzodu Janów i GKS Tychy Adrian Paszyszek.

- Cieszę się, że udało się zachęcić te dzieciaki do wyjścia z domu i oderwania się od komputera czy smartfona. Razem pojeździliśmy trochę na łyżwach na lodowisku obok Stadionu Śląskiego. Zajęcia nie były zbyt intensywne, tak by każdy dał radę. Myślę, że wszyscy razem miło spędziliśmy to niedzielne popołudnie - powiedział Mariusz Czerkawski.

