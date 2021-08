Marsz Równości w Częstochowie. Policja i prokuratura sprawdzą, czy doszło do znieważenia symboli narodowych

Uczestnicy Marszu, w przeciwieństwie do wydarzeń w 2019 roku, nawet nie próbowali wejść w okolice jasnogórskiego szczytu, a spotkali się w alei Sienkiewicza przy ulicy ks. Jerzego Popiełuszki. Bezpośredniej konfrontacji nie było, ale to nie oznacza, że nie było incydentów.

Trzeci Marsz Równości w Częstochowie był najspokojniejszym z Marszów Równości, które odbywały się w mieście. Duży wpływ na to miały z pewnością wielkie siły, zaangażowane przez policję do ochrony uczestników marszu. Oprócz śląskiej policji marsz zabezpieczali policjanci z województw małopolskiego i świętokrzyskiego. W działaniach brała udział policja konna, a w gotowości czekała armatka wodna.

Podczas zabezpieczenia policjanci wylegitymowali 117 osób, z których zdecydowaną większość stanowiły osoby antagonistycznie nastawione do manifestujących. 4 z nich zostały ukarane mandatami karnymi za zakłócanie porządku publicznego, używanie słów nieprzyzwoitych i nieprzestrzeganie reżimu sanitarnego. 13 osób zostało pouczonych, a w stosunku do 6 pozostałych zostaną skierowane do sądu wnioski o ukaranie.