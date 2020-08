Marszałek nie może wybrać dyrektora szpitala św. Barbary. Pierwszy konkurs nie przyniósł rozstrzygnięcia

Jak nie jest wiadomo, o co chodzi to chodzi o politykę. Chełstowski miał odwołać Cegłowską, by przytrzeć nosa posłance Ewie Malik, bo z jej strony oraz członka zarządu, odpowiedzialnego za ochronę zdrowia miał obawiać się puczu.

Jako kompletny nonsens oceniła sprawę Malik, a Cegłowska wysłała w tej sprawie już dwa listy do szefa PiS Jarosława Kaczyńskiego skarżąc się na wplątanie jej samej oraz posłanki Malik w niezrozumiałą polityczną intrygę, której w ogóle nie było.

Fica została powołana tymczasowo, ale wiadomo, że tak prestiżowego stanowiska chętnie się nie opuszcza. Cegłowska, która, jak mówi walczy o honor, też postanowiła wziąć udział w konkursie. Ma uzasadniony żal do władz szpitala i zarządu województwa, gdy została dyrektorem zrzekła się połówki etatu jako ordynator. Teraz, a to liczy się do emerytury, nie chcą jej jednej drugiej etatu przywrócić.

By tak się stało do Chełstowskiego prośbę napisali liderzy zagłębiowskich struktur PiS, ale to go jeszcze bardziej zdenerwowało. Do tego stopnia, że odebrał Starzyckiemu kompetencje związane z monitorowaniem ochrony zdrowia w zarządzie. Niebawem przekonamy się, czy interwencja Jarosława Kaczyńskiego, który jak dowiadujemy się nieoficjalnie, zaapelował o rozejm, będzie skuteczna.