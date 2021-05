Matter to nowy standard łączności smart home ogłoszony przez Connectivity Standards Alliance. Zgodność swoich produktów potwierdziło Signify

Matter to interoperacyjny, bezpieczny standard łączności dla inteligentnego domu. Nowy protokół wyewoluował z projektu znanego wcześniej jako Project Connected Home over IP (CHIP). Jak przypomina Business Wire, nad nowym standardem od 2019 roku pracowały Amazon, Apple, Comcast, Google, SmartThings, a później dołączyły do nich inne firmy będące członkami zarządu Connectivity Standards Alliance: Ikea, Legrand, NXP Semiconductors, Resideo, Schneider Electric, Signify, Silicon Labs, Somfy i Wulian.

Matter to ujednolicony standard łączności oparty na protokole IP, który ma pomóc budować niezawodne, bezpieczne ekosystemy IoT (Internet of Things), a jednocześnie ułatwia producentom tworzenie urządzeń i zapewnia ich zgodność z inteligentnymi usługami domowymi i głosowymi, takimi jak Alexa Amazonu, HomeKit Apple, Asystent Google, SmartThings Samsunga. Pierwsza wersja specyfikacji protokołu Matter będzie działać z istniejącymi technologiami sieciowymi, takimi jak Ethernet (802.3), Wi-Fi (802.11) i Thread (802.15.4) oraz Bluetooth Low Energy.